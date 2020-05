Atletiekjeugd van THOR traint weer buiten

Gemeente

Langen had meer verwacht van de gemeente. De medewerking laat wat haar betreft te wensen over: ,,Dat valt een beetje tegen inderdaad. We hadden meer van ze verwacht. We konden wel dranghekken ophalen bij de gemeente, maar dan moesten we 120,- euro borg betalen! Die zorgen wil je er niet bij hebben nu. Elke ochtend in spanning moeten kijken of ze er nog staan want anders ben je je borg kwijt. We doen het wel met onze eigen linten", zegt Langen.