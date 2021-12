Atik Stadion neemt INQEvents in de arm voor evenementen

ROOSENDAAL - Het Atik Stadion op Borchwerf gaat zijn nieuwe rol als evenementenlocatie in 2022 verder uitrollen en is daarvoor een samenwerking aangegaan met evenementenbureau INQEvents uit Bergen op Zoom.

Commercieel manager Pim Felius van het Atik Stadion en eigenaar Jeroen van Wijk van INQEvents hebben de samenwerking deze week bekrachtigd.

Eerder deze maand bevestigde algemeen directeur Rick Mijnsbergen van het Roosendaalse stadion al dat er ‘een partnership met een professionele partij uit de evenementenbranche’ aan zat te komen. Mijnsbergen toen: ,,We denken aan zo’n tien evenementen per jaar. Met vijfduizend man publiek of meer. Een groot concert, gaming events, een truckfestival of een grote bioscoop.”

Theater en dans

Ook Pim Felius hoopt dat corona in 2022 zo ver is teruggedrongen dat evenementen mogelijk zijn. De pandemie is voor hen beiden nu allerminst een reden om af te wachten. Ze werken dan ook aan een programma voor 2022, waarin nog ruimte is voor initiatieven die uit de maatschappij komen, zoals kleinschalige dans- en theatervoorstellingen.

Uitstekende bereikbaarheid

Jeroen van Wijk: ,,Afgelopen zomer was ik op het springkussendorp in het stadion en liep ik Pim tegen het lijf. We raakten in gesprek en het bleek dat we dezelfde ideeën hadden over het stadion als eventlocatie. Alles is aanwezig hier om concerten en events te produceren.”

Daar is stadionmanager Felius het mee eens: ,,In INQEvents hebben we een ervaren partner gevonden waarmee we het stadion op de kaart kunnen zetten. Het stadion leent zich er uitstekend voor. De bereikbaarheid is meer dan goed. En we hebben facilitair gezien alles in huis.”