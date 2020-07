Associate degrees Academie reikt de eerste 100 diploma’s uit, opnieuw een recordaantal inschrijvingen

De eerste alumni krijgen in september hun diploma in de Sint Jan. Later dit jaar moeten er nog eens zo’n zestig studenten van die eerste lichting afzwaaien. In totaal begonnen er in 2018 200 jongeren aan één van de acht opleidingen die de school, een samenwerking tussen Avans Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences, biedt. Van der Poel: ,,Zo’n 19 procent is uitgevallen.’’



Sindsdien loopt het aantal inschrijvingen ieder jaar op. Van der Poel: ,,Steeds honderd meer. In 2018 begonnen we met 200 studenten, het jaar daarop kwamen er 300 bij en nu zitten we al rond de 400 inschrijvingen.’’