Associate degrees Academie: meer studenten én meer specialisatie in Roosendaal

Het maakt de kans dat de hogeschool ook na komend schooljaar in de stad blijft aanzienlijk groter. In maart of april volgend jaar wordt besloten of en zo ja, hoe deze onderwijsvorm verder gaat in Roosendaal. Directeur Roland van der Poel: ,,Sluiting is daarbij in principe ook nog een optie, maar gezien deze ontwikkelingen wel de meest onwaarschijnlijke.’’