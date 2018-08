Associate degrees Academie is klaar voor hbo leerlingen in Roosendaal

Toegang bewaakte fietsen­stal­ling bij station Roosendaal deugt niet

21 augustus ROOSENDAAL - Prima, dat fietsen voortaan de eerste 24 uur gratis in de bewaakte fietsenstalling kunnen worden gezet op het station in Roosendaal. Maar dat nu het aantal toegangspoortjes is verminderd van twee naar één, is minder positief.