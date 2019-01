Aspergepaviljoen Restaurant op het Land in Wouw gaat op herhaling

'Schitte­rend' Futsal Cup in Wouw blijft maar groeien

6 januari WOUW - Vijf speeldagen, bijna honderdveertig teams van ruim vijftig verschillende verenigingen of voetbalacademies, Futsal Cup Wouw blijft maar groeien. Het evenement, wat op zondag 30 december en van 2 tot en met 5 januari werd gehouden in sporthal de Omganck, is een van de grootste zaalvoetbaltoernooien voor jeugdteams in Nederland.