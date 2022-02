Artikel leidt naar verloren gewaande profeet die nú actueel is: ‘Het sluit aan bij de MeToo-beweging’

ROOSENDAAL - Het verloren gewaande paneel van de Kruisweg in de Onze Lieve Vrouwekerk is gevonden. Het bleek opgeslagen te zijn tussen oude gereedschappen in de werkplaats van Peter Schoonen.

Toen twee weken terug de honderd jaar oude Kruisweg terug in de kerk werd geplaatst, bleek een van de acht tussenpanelen met profeet te ontbreken. Een artikel hierover vorige week in deze krant deed bij Peter Schoonen een lichtje branden. ,,Ik heb tientallen keren met dit paneel in mijn handen gestaan om het weg te gooien’’, verklaart Schoonen.

,,Gelukkig kan ik nooit iets weggooien. Toen ik het artikel las en de foto met kruisweg zag, herkende ik de kleurstelling. Ik bedacht daardoor dat het ontbrekende paneel wel eens in mijn werkplaats zou kunnen staan. Mijn zoon is een lange avond bezig geweest om het achter allerlei oude gereedschappen en platen vandaan te halen.’’

Wakker geschud

Schoonen weet niet hoe het paneel ooit in de werkplaats terecht is gekomen maar heeft wel een vermoeden. ,,Het was de werkplaats van mijn vader Adrie. Hij was houtbewerker en waarschijnlijk is hem ooit gevraagd er een lijst omheen te maken. Maar omdat de kruisweg in de zestiger jaren vervangen werd, verhuisde het naar de zolder van het Redemptoristenklooster in Wittem. Het paneel is bij mijn vader gebleven. En ook mijn vader gooide nooit iets weg.’’

Omdat Schoonen als koster in de kerk helpt, was hij al weken op de hoogte van de plannen om de originele kruisweg te herplaatsen. ,,Die stond reeds een half jaar in bubbeltjesplastic te wachten. Maar ik moest eerst de foto met kleurstelling zien om wakker geschud te worden.’’

MeToo-beweging

Pastoor Marc Lindeijer is erg blij dat nu bekend is geworden wie de ontbrekende profeet is: ,,Het gaat om Daniel. De tekstregel onder de profeet verwijst niet alleen naar het overlijden van Jezus, maar sluit indirect aan bij de actuele MeToo-beweging. Die zin ‘Ik moet sterven hoewel ik niets gedaan heb’ komt uit het verhaal van de ‘Kuise Susanna’. Zij werd belaagd door twee oude geile rechters. Toen Susanna niet op hun avances inging, werd zij ter dood veroordeeld. Daniel redde haar.’’

Het kunstproject van Spirit waarin zes kunstenaars uitgenodigd zijn een paneel met een moderne profeet te maken als invulling van de aanvankelijke lege plaats gaat nog steeds door. Daniel wordt voorlopig elders in de kerk tentoongesteld.