Arriva aarzelt nu over ‘rechts voorrang’ op doorgaande route Oudenbosch

OUDENBOSCH - Busmaatschappij Arriva staat bij nader inzien niet te springen om de voorrangssituatie op de doorgaande route in Oudenbosch te wijzigen. Dat zei wethouder Jan Mollen deze week tijdens de commissievergadering waarin een reeks aanpassingen aan de centrumroute werd voorgesteld.

Eén daarvan is de weggebruikers van rechts voorrang geven met als achterliggende gedachte de nog te hoge snelheid uit het verkeer te halen. Het gebied is ingericht als een dertig kilometerzone, maar zonder oversteekplaatsen of verkeersplateaus nemen automobilisten het met die snelheidlimiet niet zo nauw.

De klankbordgroepen, waarmee de gemeente in de aanloop naar de herinrichting altijd heeft overlegd, zijn nog steeds betrokken bij het overleg. Op de vergadering bleek dat een aantal omwonenden aan de Zandeweg echter nauwelijks gehoord worden, terwijl ze grote moeite hebben met de haakse op- en afritten bij hun woningen. Maar het was zoals een aantal raadsleden het ook verwoordden: je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.

Regenboogzebrapad

De nieuw regenboogzebrapaden aan beide uiteinden van Oudenbosch vielen bij de raad in goede aarde, maar een oversteekplaats bij de basiliek - al dan niet voorzien van regenboogkleuren - blijft gewenst.

Om de hoofdweg voor automobilisten minder aantrekkelijk te maken krijgt het verkeer van rechts langs het traject Sint Bernaertsstraat en Markt straks voorrang. Althans, zo was het in overleg met Veilig Verkeer Nederland, politie en Arriva besloten. De laatste maakt nu een - Mollens woorden - ‘terugtrekkende beweging’ voor wat betreft de gewijzigde voorrangssituatie. De wethouder gaat snel met de vervoersmaatschappij in overleg. ,,Nog vóór de raadsvergadering van 27 juni wil ik daar duidelijkheid over.‘’