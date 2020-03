Arrestatieteam haalt man uit woning in Roosendaal

Hoevense alpinist dood gevonden in expeditie­tent in Oostenrijk

9 maart HOEVEN - Eén van de twee slachtoffers op een gletsjer in het Oostenrijkse Pitztal is de 50-jarige Gert-Jan van Rie uit Hoeven. Naast alpinisme was tennis zijn grote passie. Bij Tennisclub Pagnevaart, waarvan hij voorzitter is, komt zijn dood hard aan.