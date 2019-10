‘Arjan kent elke boom en elke vogel’

Arjan: ,,De meest gestelde vraag bij onze optredens is: Wie is Spider en wie is The Fly?”

John: ,,Dan denken ze meestal dat Arjan de Spider is, omdat zijn vingers zo vliegensvlug over de snaren gaan. Maar het is gewoon een liedje van The Rolling Stones. Toen wij in 2010 als duo begonnen, was die naam zo gekozen. De Roosendaalse bluesmuzikant Toon van Dodewaard, McAnthony, is onze ‘bluesvader’. We hebben allebei in zijn band gespeeld, alleen niet tegelijkertijd.”