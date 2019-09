Archiefdienst kan leegstaand pand in Oudenbosch als geheel verkopen

VIDEO Migranten­ho­tel bij Sint Willebrord van de baan na zware bedreigin­gen

24 september ST. WILLEBRORD - De bouw van een ‘migrantenhotel ‘op de plek van De partijhal in St. Willebrord is van de baan. Investeerder Vincent Omer Dasguney heeft dit besluit genomen na de commotie die rond het plan ontstond. Zware bedreigingen gaven voor hem de doorslag. ,,Daar gaan we onze mensen niet aan blootstellen’’, zegt hij na -anonieme- aankondigingen van ‘bezoekjes’ met knuppels tot en met het dreigen met brandstichting.