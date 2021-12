Archief van Mastboom is online te zien, zelfs zijn dagboek

Op zoek naar de zomerdienstregeling van de veerdienst Goeree-Overflakkee-Brabant uit 1935? Henri Mastboom had het keurig opgeborgen in een ladekast. De menu’s van een vooroorlogs restaurant in Bad Wörishofen, een exploot van een deurwaarder of een uitnodiging voor de eerste luchtvaarttentoonstelling uit 1919: het lag allemaal in het Mastboomhuis aan de Dorpsstraat in Oud Gastel.