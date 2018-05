Arboretum stelt toekomst veilig met hovenier Blom

OUDENBOSCH - Bomen groeien en de vrijwilligers in het Arboretum van Oudenbosch groeien mee. In de dertig jaar dat de botanische tuin achter het broederklooster nu bestaat, is door helpende handen al veel moois bereikt. Om de tuin tot in lengte van jaren zo te houden, is professionele inzet onontbeerlijk.

De waardering voor de ijverige medewerkers is onverminderd groot, haast Johan van Oosterhout zich te zeggen als hij de samenwerking met het Oudenbossche hoveniersbedrijf Blom aanhaalt. ,,Niemand hoeft aan de eigen kwaliteiten te twijfelen'', aldus de stichtingsvoorzitter, ,,Onze groep mensen komt echter ook op een leeftijd dat ze niet meer alles aan kan pakken. Soms moeten ze dan boven hun macht iets uitvoeren en daar is niemand mee gebaat. We komen straks niet alleen in capaciteit te kort, ook de tijd ontbreekt om het vaak specialistisch en arbeidsintensief onderhoudswerk in de tuin te verrichten.''

Trouwfoto's

De samenwerking tussen Blom Hoveniers en de stichting Arboretum bestaat al veel langer. Partners in 't groen, noemen ze elkaar liefkozend. Nu krijgt die relatie een impuls met een driejarige overeenkomst met twee jaren daarna in optie. Frank Blom is vereerd met de onderhoudsopdracht. ,,In deze tuin lieten we 26 jaar terug onze trouwfoto's maken. Als Oudenbosschenaar ben ik trots op het Arboretum en als hovenier helemaal. Hier ligt nog het echte ambachtelijk groenonderhoud op ons te wachten. Eer van ons werk en tegelijkertijd leren we ook van de vrijwilligers, die de tuin door en door kennen.''

Quote Omwonenden zagen in de bomen de contouren van de basiliek Frank Blom

Het is de wisselwerking, waar Van Oosterhout grote waarde aan hecht. ,,Het wordt uitdrukkelijk geen verdringing van vrijwilligers voor professionals. We gaan voor een gezamenlijke inspanning om het Arboretum op dezelfde hoge kwaliteit te houden. Continuïteit, duurzaamheid en behoud van biodiversiteit in de plantencollectie zijn daarbij trefwoorden.

Machines

Naast mankracht is de inzet van machines en duur gereedschap ook reden voor het samenwerkingscontract. ,,Daar beschikken we zelf niet over en het loont niet om erin te investeren. Blom heeft dat allemaal in huis.''