Arboretum krijgt vijf-sterren waardering van 'bomenvereniging'

Wat veroorzaak­te het noodweer in Roosendaal en Rucphen? 'Zeker extreem'

14:50 ROOSENDAAL - Het noodweer heeft donderdag veel schade aangericht in Roosendaal en Rucphen. Het is veroorzaakt door een valwind, of downburst in het Engels, en niet zoals eerder werd gemeld een windhoos zegt stormjager en weerfotograaf Paul Begijn. Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Infoplaza, was het 'zeker extreem'.