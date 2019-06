Arboretum en hoveniers brengen werken in 't groen onder de aandacht

Zaal Burgerhout wijkt voor nieuw appartemen­ten­com­plex

11:30 ROOSENDAAL - Nog even en de fameuze zaal Burgerhout is niet meer. De sloop van het horecacomplex is in volle gang. Er komt een appartementencomplex voor in de plek. Dat zegt Jules de Coninck van De Coninck Vastgoed, de nieuwe eigenaar van het perceel.