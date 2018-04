Arbeidsmigranten niet zonder meer toegestaan op camping Stampersgat

STAMPERSGAT - De gemeente Halderberge laat huisvesting van arbeidsmigranten op camping Onder De Dijk niet zonder meer toe. In een reactie op de bedrijfsovername laat de gemeentewoordvoerder weten dat de camping aan de Dennis Leestraat in Stampersgat bestemd is voor recreatieve doeleinden.

Dat is niet alleen in het bestemmingsplan zo vastgelegd, vorig jaar is het nog eens bevestigd in de economische visie, waarin toerisme speerpunt van beleid is geworden. Een week geleden konden Cees en Birgit Biskop vrij onverwacht hun kampeerterrein van de hand doen. Ruim twintig jaar richtte het stel zich puur op de recreanten. ,,Ondanks de grote druk van het nabijgelegen Agro Food Cluster, waar veel arbeidsmigranten te werk gesteld worden'', aldus de Biskops, die al bezig waren af te bouwen. ,,Voor dit jaar hadden we alleen nog de camperplaatsen willen invullen. Met de toeristen- en jaarplaatsen waren we gestopt. Toen een geschikte koper voorbij kwamen, kwam alles in een stroomversnelling terecht.''

De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekend gemaakt. Op het dorp gonst het van de geruchten. Het zou iemand uit de vastgoedwereld zijn met Polen-pensions of een glastuinder uit het AFC-gebied met een grote behoefte aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. Biskop laat het aan de koper over in hoeverre hij zijn toekomstplannen met zijn omgeving deelt. ,,Wij hebben ons besluit om te stoppen kenbaar gemaakt aan onze vaste klanten en nieuwe boekingen stopgezet. Onze opvolger gaat geen permanente bewoning van de verblijfplaatsen toelaten.''

Mogelijkheden

Wie het ook is, op het gemeentehuis wordt de nieuwe campingeigenaar weldra uitgenodigd om zijn plannen toe te lichten. ,,Tijdens dit gesprek zullen we dan ook uitleggen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor de camping en wat de gevolgen kunnen zijn'', aldus de voorlichter, die er aan toevoegd dat de persoon zich te houden heeft aan het bestemmingsplan. ,,Daarin staat dat de locatie een agrarische bestemming heeft met functieaanduiding recreatie en grondgebonden veehouderij. Huisvesting van arbeidsmigranten is geen recreatief gebruik.''

Ander gebruik

In eerder genoemde Economische visie staat dat alle recreatieve verblijfslocaties in Halderberge vóór 1 juni 2020 moeten voldoen aan de recreatieve doeleinden. ,,Als ander gebruik gaat plaatsvinden op de camping zoals de huisvesting van arbeidsmigranten, dan moet er een procedure doorlopen worden en kan daar vanuit de omgeving ook een zienswijze tegen ingediend worden.''