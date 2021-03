Arbeidsmigrant mag in Roosendaal niet te dicht op zware industrie wonen

Dit nadat eerder bleek dat de gemeenteraad hier eigenlijk geen duidelijke regels voor had vastgesteld. In de oude situatie kon er in principe overal op die terreinen zo'n complex gebouwd worden, de raad legt dat aan banden. Overigens is het nog niet duidelijk wat betekent voor de plannen van uitzendbureaus ICE Agency en Pollux om allebei op Majoppeveld een dergelijk complex te bouwen. Het zou volgens de gemeenteraad wél de uitbreidingsplannen van Atik Uitzendbureau aan de Gastelseweg in de weg kunnen gaan zitten.

Veiligheid en leefbaarheid

Op voorstel van VLP, VVD, CDA, GroenLinks, Lokaal Sociaal 21, Wezenbeek en Burger Belangen Roosendaal wordt het nu onmogelijk om buitenlandse arbeidskrachten te laten wonen in de buurt van bedrijven die boven milieucategorie 3.2 vallen. Dat zijn vooral de grotere fabrieken. Zulke bedrijven komen op Borchwerf meer voor dan op Majoppeveld.



Volgens de raad is het goed dat dergelijke complexen op de bedrijventerreinen worden geplaatst - dat voorkomt immers overlast in de binnenstad en de woonwijken - maar de bewoners hebben ook recht op veiligheid en leefbaarheid, vindt de raad.

Veel plannen op stapel in Roosendaal

Quote Maar je bouwt gewoon geen huis pal tegen een fabriek. Dat doe je niet Toine Theunis, wethouder Onlangs maakte deze krant bekend dat er vier serieuze plannen zijn voor de huisvesting van extra arbeidsmigranten. Uitzendbureau ICE Agency wil zo'n complex aan de Atoomweg bouwen, Pollux wil naast het kantoor op Majoppeveld een onderkomen voor 400 werknemers bouwen, Atik Uitzendbureau wil zijn nieuwe wooncomplex aan de Gastelseweg al weer uitbreiden en ook Luysterburg Agrifruit uit Heerle wil aan de Bameerweg een woonvoorziening bouwen voor het personeel.



Volgens wethouder Toine Theunis is het zaak dat er goed over de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten wordt nagedacht. Zeker omdat er in de toekomst met Campus A58 en het nieuwe Home Shop Center van Albert Heijn een hoop banen bij gaan komen. ,,Maar je bouwt gewoon geen huis pal tegen een fabriek. Dat doe je niet.’’

Gevolgen?

Over wat deze aanscherping voor de vier bekende plannen betekent, is het volgens Theunis nog te vroeg: ,,Die moeten we nog in behandeling nemen.’’ Volgens Kees Verstraten (VVD) betekenen deze extra maatregelen wel dat de uitbreidingsplannen van Atik op losse schroeven komen te staan: ,,Want dat ligt volgens mij dan wel te dicht bij bedrijven uit milieucategorie 3.2.’’