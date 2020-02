Arbeidsmigrant is tegenwoordig veel meer dan laaggeschoolde tomatenplukker

Dat geluid was deze week te horen tijdens regionaal overleg van gemeenten, huisvesters en (uitzend)bedrijven in West-Brabant-West over de inzet van arbeidsmigranten. ,,Vraag is hoe we jonge gediplomeerde mensen uit het buitenland naar onze regio kunnen krijgen. We hebben ze hard nodig in de technische beroepen”, aldus de Roosendaalse wethouder Toine Theunis, bestuurlijk trekker voor arbeidsmigranten namens Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen.