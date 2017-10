Aqua Bass in Roosendaals zwembad De Stok

Extra vloercontrole bij brede school Hoeven; verhuizing meteen stopgezet

14:33 HOEVEN - De gemeente Halderberge laat een extra constructiecontrole uitvoeren op de vloeren van de nieuwe brede school Het Kansenrijk in Hoeven. Aanleiding is de brief, die alle gemeenten in Nederland ontvangen hebben na het instorten van een parkeergarage in Eindhoven.