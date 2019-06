Appverbod op de fiets: ‘Ik botste vol tegen de paal aan’

VIDEO'S Vijfde editie Graffiti Jam in Roosendaal, met rapper King Bee ’Muziek als lijm voor straatcul­tuur’

10:28 Rappers en graffiti-artiesten maken net als skaters, bmx'ers, breakdancers, beatboxers en turntablists onderdeel uit van de straatcultuur verzameld onder de naam hiphop. Die ontstond in de tweede helft van de 70's als brede jongerenbeweging in de achterstandswijken van New York, maar won in de 80's en 90's terrein in veel andere uithoeken, waar ook ter wereld.