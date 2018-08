Appel, ranja, vaantje bij ondergaande zon in Hoevense Polderloop

HOEVEN - ,,Lange rechte lanen, mooi platteland. Loopt lekker. Ik kom hier graag.'' Woorden van Erin Harmes, de Zeeuwse winnaar van de 37e Polderloop dinsdagavond in de Hoevense Beemden. Hij legde de langste afstand af in 47.36 minuten. ,,Da's best snel, maar op mijn horloge is het parcours 900 meter korter dan 15 kilomter. Maakt niet uit, iedereen loopt hetzelfde.''

En da's misschien wel de charme van de hele Polderloop. Hoe je presteert, is niet zo belangrijk. Lekker lopen bij een langzame zonsondergang, zonder dat er veel op het spel staat. Jeroen van Damme is nog altijd een graag geziene atleet op veel topwedstrijden, maar de Polderloop slaat ie zelden over. ,,Het valt gewoon goed, na de vakanties. Het begin van de tweede seizoenshelft.'' De Roosendaler zegt zijn vorig jaar opgelopen mysterieuze spierziekte de laatste weken aardig onder controle te hebben. ,,Het kan ook tijdens het lopen mis gaan. Maar vanavond heb ik lekker gelopen. Goed temperatuurtje, leuke sfeer.''

Ronald Cockx, winnaar van de tien kilometer heeft nog een argument, waarom de Polderloop toch altijd zo druk bezocht wordt. De 23-jarige Zundertenaar rent na de finish meteen naar de tafel met bekertjes ranja. ,,Grote wedstrijden hebben van sportdrank, maar zo'n aangelengd bekertje water is zeker zo lekker.'' Vanaf zijn zesde loopt hij al wedstrijdjes. ,,Dit was een mooie graadmeter voor de Zevenheuvelenloop over enkele weken. Daar wil ik in de top vijftig lopen.''

Wethouders

Die ambities hebben de wethouders Lars van der Beek en René Lazeroms van respectievelijk Woensdrecht en Rucphen niet. Van der Beek is het meest gedreven in zijn sportbeoefening, liep de marathon van Rotterdam zelfs. ,,En daags na mijn vakantie kijk ik hier hoe het met de conditie gesteld is.'' Zijn Rucphense collega houdt het bij 6 kilometer. ,,Als het lukt loop ik twee keer per week een kilometer of vijf. Maar het ging goed en dat met mijn 93 kilootjes.''

Racerunner

Aan het concept Polderloop verandert niets. Appel, ranje en vaantje bij binnenkomst. De enige noviteit zat in het deelnemersveld, waar die Racerunners mee deden. Denise Wijnbergh (44) uit Breda loopt met zo'n smalle 'loopfiets' en komt verrassend met de beste atleten mee en wordt tweede vrouw. Complicaties na een operatie dwongen haar van een rolstoel gebruik te maken. ,,Tot ik de Racerunner ontdekte. We trainen bij Achilles, dit was mijn eerste wedstrijd. De sport is nieuw op de Paralympics van Tokyo. Een mooi doel nu het zo goed gaat.''

De 37e Polderloop trok dinsdag 431 deelnemers, iets meer dan vorig jaar.

Uitslagen