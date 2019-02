Appartementjes in politiebureau Sint Willebrord

Grondeige­na­ren gedupeerd door dump drugsafval voorlopig nog schadeloos gesteld door provincie Noord-Bra­bant

15:02 DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant blijft grondeigenaren voorlopig compenseren als ze de dupe worden van drugsafval dat is gedumpt. In totaal is de komende tijd nog bijna een half miljoen euro beschikbaar, antwoordt de provincie op vragen in de Brabantse politiek.