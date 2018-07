Apotheek weer open, huisartsenpraktijk blijft gesloten na plofkraak in Roosendaal

Patiënten kunnen de medicijnen weer ophalen in de apotheek aan de Kennedylaan. De apotheek is voorlopig langs de achteringang bereikbaar, maar later vanmiddag zal de voordeur weer opengaan.

Roosendaalse huisartsen is wel gevraagd om nieuwe medicijnen bij andere apotheken af te halen. Door de plofkraak kan er slechts in beperkte mate gewerkt worden.

Enorme schade

,,We hebben met zijn allen vanmorgen hard gewerkt om zo snel mogelijk weer open te kunnen zijn. Het pand mochten we eerst nog niet in, omdat de politie nog met het onderzoek bezig was en het veilig moest zijn. Daarna hebben we een hoop moeten regelen maar we zijn weer open", vertellen apothekers Stefan Emmen en Bas van Bergen.