Aparte rotonde in zuidtak van Rucphense ring

Logt krijgt alsnog antwoord op vragen Pagnevaart

11:00 OUDENBOSCH - Met excuses van het college voor te late beantwoording, kreeg raadslid Gert Logt woensdag alsnog een reactie op zijn vragen over supermarkt Lidl in de wijk Pagnevaart. Zijn eenmansfractie Voor De Gemeenschap (VDG) had de vragen op 17 maart uitgezet, maar in plaats van de voorgeschreven dertig dagen moest Logt bijna een half jaar op antwoord wachten.