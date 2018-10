Apart loket voor duurzaamheidszaken in Roosendaal

Dat idee, uit de koker van CDA, VVD, ChristenUnie, Roosendaalse Lijst en VLP, kan ook op steun rekenen van andere politieke partijen. De komende weken moet die knoop definitief worden doorgehakt. Wanneer dat loket in de lucht moet zijn, is nog onduidelijk.

Dat loket is onderdeel van een breder plan van die partijen om meer aandacht te schenken aan duurzaamheid in de gemeente. Het ging op dat vlak de laatste tijd vooral over de aanleg van zonneweides in Roosendaal, grote parken met zonnepanelen. Roosendaal heeft 75 hectare daarvoor te vergeven. Maar er moet volgens de partijen niet uit het oog verloren worden dat er meer mogelijk is dan zonnepanelen alleen. Tuurlijk, er moet ook ingezet worden op het vol leggen van huizen en daken met dergelijke panelen. Maar er is veel meer mogelijk, dat loket moet ook die opties beter onder het voetlicht brengen.