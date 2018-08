Anti-urineverf: buurtbewoners twijfelen over werking in hun stukje Molenstraat

Verf

Het wildplassen in hun steeg is omwonenden al een tijdje een doorn in het oog. Om dit tegen te gaan is geopperd de muren in dat straatje te voorzien van een speciale coating, die vloeistoffen weert; alles wat op de muur af komt, komt met kerende post terug. Wildplassers zouden daardoor letterlijk over hun eigen schoenen plassen. De gemeente Roosendaal zag die maatregel wel zitten en regelde dat vorige maand.