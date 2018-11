Anti-urinecoating houdt wildplassers niet tegen in Molenstraat, tijd voor cameratoezicht

ROOSENDAAL - Wildplassers laten zich niet afschrikken door de anti-urinecoating die afgelopen zomer in de steeg halverwege de Molenstraat is aangebracht. Voor de gemeente Roosendaal is dat aanleiding om extra maatregelen te nemen: er komt onder meer cameratoezicht.

Daarnaast wordt er serieus onderzocht of dat stukje straat niet afgesloten kan worden met een hek. Daarmee zou dat stuk weg alleen nog maar toegankelijk worden voor de bewoners. Vorige week is er ook al een extra waarschuwingsbord geplaatst, waarop staat dat pinkelaars een boete van 140 euro boven het hoofd hangt als zij hun behoefte in dat straatje doen.

Overlast

De gemeente Roosendaal neemt die maatregelen na overleg met omwonenden uit die steeg. Die klagen al langer over overlast door wildplassers in hun straat. Afgelopen zomer werd er daarom al uit voorzorg een speciale verf op de muren in die straat aangebracht. Alles wat er aan vloeistoffen op die muur wordt afgevuurd, moest met dezelfde snelheid retour komen. Wildplassers zouden daarmee letterlijk over hun eigen voeten plassen, was de boodschap. Maar die lijken zich daar weinig van aan te trekken, zegt bewoner James Habibuw. ,,We hebben niet echt het idee dat dit probleem minder is geworden.‘’

Volledig scherm Afgelopen zomer werden de muren in het straatje nog voorzien van een anti-urineverf. Die blijkt niet effectief. © peter van trijen/pix4profs

Daarop zijn de buren opnieuw met de gemeente in gesprek gegaan. Dat waardeert de buurt, zegt Habibuw: ,,De gemeente denkt goed mee. Daardoor is dat bord er al gekomen.‘’ Maar er speelt meer. Volgens Habibuw overweegt de gemeente ook cameratoezicht bij de steeg en wordt ook onderzocht of het straatje niet afgesloten kan worden.

Camera en hek

Dat bevestigt gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer. Hij kondigt aan dat de camera die nu nog op de hoek van de Molenstraat en de Burgemeester Prinsensingel hangt, verplaatst wordt. ,,Naar halverwege de straat, zodat er beter zicht komt op het steegje.‘’ Wanneer dat gebeurt, is nog niet zeker. ,,Daar zijn we nog over in gesprek.‘’