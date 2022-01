Anti-corona-graffiti verschijnt steeds vaker in Roosendaal: ‘Weghalen kost me duizenden euro’s’

Nee, er is wel degelijk sprake van een flinke toename, zegt ondernemer Nicky Broos van Playdôme op leisurepark De Stok. ,,Kijk alleen maar naar de viaducten op de snelweg: bijna overal zit aan twee kanten corona-graffiti.’’ Ook op ‘zijn’ leisurepark is het regelmatig raak. Zo is het elektriciteitshuisje bij de entree van het park aan twee kanten beklad met ‘The media is the virus’ en moest ook de bus van het bevolkingsonderzoek op het parkeerterrein er aan geloven.