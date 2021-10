Annemijn uit Schijf schittert op Dutch Design Week: ‘Mijn kracht: van het gewone het ongewone maken’

in liefdevolle herinnering Bij de senioren won de Roosendaal­se wielrenner Piet van As (1925-2001) bijna alle wedstrij­den

13 oktober ROOSENDAAL - Piet van As was een van Roosendaals beste wielrenners aller tijden. Het is 20 jaar geleden dat hij op 13 juni 2001 plotseling, uit het niets, tijdens het vertellen van een verhaal, overleed.