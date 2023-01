Terugblik in foto's: dit gebeurde er in 2022 in Roosendaal en omgeving

Eindelijk weer carnaval vieren, de burgemeester die relschoppers uitdaagt en strijden met de elementen tijdens de Hel van de Pin. In de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Rucphen is genoeg gebeurd in 2022. Een jaaroverzicht in twaalf foto’s.

30 december