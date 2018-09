Anne Boelen nieuwe 'gast van de burgemeester'

Drugscrimi­neel John H. uit Sint Willebrord blijft achter slot en grendel

13:16 DEN BOSCH - Drugscrimineel John H. uit Sint Willebrord blijft in de gevangenis. De rechtbank in Den Bosch wees woensdagmorgen het verzoek om hem in vrijheid zijn proces te laten afwachten, van de hand.