Anita Olsthoorn maakt ruimte voor nieuw bloed bij WOS

Voor de handliggende vraag: waarom stoppen?

,,Tussen het moment dat ik door Gerard Rabelink benaderd ben om bij de WOS te komen en nu, zitten achttien jaren. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, maar zodra ik aankondigde me niet meer verkiesbaar te stellen, ging de knop al om. De echte drive is verdwenen, gelukkig zie ik ook binnen onze partij nieuw bloed opstaan. Tijd om ruimte te maken.''

Wat trok u naar de Werkgroep Oud Gastel-Stampersgat (WOS)?

,,Ik zat eerste in de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool van onze kinderen. Ben ook nog penningmeester peuterspeelzaalwerk geweest. Dat viel kennelijk op. Ik was wel nieuwsgierig hoe het er in de gemeentepolitiek aan toe ging, heb toestemming gevraagd bij mijn toenmalige werkgever, de politie Midden- en West-Brabant. Al wist ik toen nog niet dat ik meteen als wethouder de raadzaal zou binnentreden. Gerard Rabelink werd burgemeester in Maasbree, dus de WOS mocht een nieuwe wethouder leveren.''

Na WOS-boegbeelden als Frans van Merriënboer en Gerard Rabelink was u relatief onbekend in Oud Gastel?

,,Toch woon ik er al heel lang. Eerst op de Heinsberg. Dat ligt weliswaar dichterbij Oudenbosch, maar na een korte periode Halsteren wonen we al weer geruime tijd in Gastel. Het is me nooit te doen geweest om alleen de oorspronkelijke dorpen Oud Gastel en Stampersgat. Als wethouder van Halderberge zou dat een beetje raar zijn. Aanvankelijk moest je zelfs uit de partij als je daar niet woonde. Dat is gelukkig aangepast, al halen we vrijwel al onze kandidaten nog steeds uit beide dorpen. Het blijft wonderlijk hoe we als lokale partij al bijna een halve eeuw stand houden.''

Er is geprobeerd ook jullie op te laten gaan in één grote lokale partij, Lokaal Halderberge. Waarom ging de WOS niet mee?

,,Het was omgekeerd. Wij wilden rond de tafel met H2000, GB en ONS. De reacties waren lauw. In een later stadium van de fusie werden we alsnog gevraagd aan te sluiten. De vraag komt nog regelmatig ter tafel, ook als het bij onze partij eens wat minder loopt. Maar dan staan er toch weer een aantal nieuwe mensen op, die los van een politieke kleur begaan zijn met wat er in onze gemeente gebeurt. Kijk maar naar onze wethouder Hans Wierikx. Onze achterban is heel stabiel.''

U nam na vijf jaar ontslag als wethouder vanwege de slechte verhoudingen in het college. Wat ging er mis?

,,Er was geen eenheid, lagen niet op één lijn. Het was ook een generatiekloof. Vroeg ik geld voor een kinderdagverblijf, vonden de collega's dat nutteloos, omdat zij in hun jeugd zo'n voorziening niet hadden. Na twee jaar in de luwte, heb ik vervolgens met genoeg energie twee raadsperiodes doorlopen. Politiek heeft mijn leven verrijkt al waren discussies zoals over het AZC wel beschamend en respectloos.''

Hoe moeten we Anita Olsthoorn herinneren als politica?

,,Pffff. Het liefst vertrek ik met stille trom. Ik heb me ook niet als lijstduwer aangesteld. Misschien heb ik de leefwereld en systeemwereld een beetje bij elkaar gekregen. Bureaucratie heeft z'n langste tijd gehad. Nou ja, bij nader inzien ben ik wel trots op de bouw van de drie verzorgingstehuizen en de start van de vernieuwing van alle basisscholen. Dat was hard nodig. Verder hebben we hard gevochten voor behoud van het Gastelse zwembad. Het is er gelukkig nog steeds.''

Wat gaat u hierna doen?