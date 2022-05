Angelusklokje geeft de Maria meimaand weer dat engelachtige geluid mee

Nu de kerk vanwege de het torenraam en de vieringtoren toch in de steigers staat, was het logisch om de versleten klokkenstoel met daarin de Angelusklok op te knappen. Alleen één probleem: de parochiekas was op. ,,Alle spaarcenten en inkomsten uit acties zitten in de grote restauratie‘’, aldus Mathee Vergouwen, die namens de Parochiekerncommissie het restauratiewerk begeleidt, ,,De zesduizend euro extra hadden we niet direct paraat.’’

Antwerpse klokkengieter

Intussen was Vergouwen in de bijzondere geschiedenis van het klokje gedoken. Hij stuurde aanvullende informatie naar de befaamde klokkengieters Eijsbouts in Asten. ,,Deze klok is veel ouder dan de gemiddelde kerkklok. Ze is in 1695 gegoten door een vermaarde klokkengieter uit Antwerpen, Pascias Melliaert genaamd. Bovendien hing ze eeuwenlang in de Grote Kerk van Breda om pas een kleine honderd jaar geleden in Zegge te belanden. Waarom dat was willen we nog wel achterhalen.’’

Quote Deze klok is veel ouder dan de gemiddelde kerkklok Matthee Vergouwen, Parochiekerncommissielid

De lieflijke klanken van het klokje staan symbool voor de Zegse Maria Meimaand, die op 1 mei geopend werd door bisschop Jan Liesen. Bedevaartgangers komen weer voorzichtig naar het kapelleke om een kaarsje op te steken en te bidden tot de moeder van Jezus. Een eeuwenoude traditie, die slechts in coronatijd werd onderbroken. De individuele pelgrim komt aarzelend richting het Rucphense kerkdorp, maar de georganiseerde busreizen van de Zonnebloem of KBO brengen weer veel Maria-vereerders naar kerk of kapel.

Rozenkrans

Dat kerkhersteller De Bonth van Hulten nog niet klaar is, deert hen niet. Binnen kan in alle stilte de rozenkrans worden gebeden. Elke avond om 18.45 uur. En in de weekends zijn er optredende kerkkoren al moesten ook daar enkele vaste koren vanwege onderbezetting of zelfs stopzetting verstek laten gaan.

Met nog drie weken voor de boeg weet Maria zich gesteund door de engelachtige klanken uit het klokje. Als het offerblok en de kaarsenverkoop weer aantrekt, is de rekening voor Eijsbouts snel genoeg betaald.