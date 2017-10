Angela Schijf gooit draaiboek opening nieuwe tuin aan de kant

Volledig scherm Maar er is ook tijd om even serieus te luisteren naar de problemen waar de Roosendaalse kinderen mee te maken hebben. © Coen Hagenaars

De geplande rondleiding door de Juzt-locatie aan de Rodenbachlaan en de onvermijdelijk trits aan toespraken vooraf moeten maar even wachten. In plaats daarvan gaat de kersverse winnaar van de Zilveren Televizier-Ster direct over tot de opening van de zogeheten 'Chill Out', om gelijk met de jongeren het nieuwe voetbalveldje in te wijden. ,,De jongens tegen de meisjes, kom op!''

'Hard nodig'

Schijf mocht de opgeknapte tuin openen als ambassadrice van Het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen in probleemgezinnen. Die organisatie nam samen met verschillende Lions Clubs in West-Brabant het initiatief tot het opknappen van de tuin. Want dat was hard nodig, geeft Huib van Lent, districtsgouverneur van Lions-district Zuidwest-Nederland toe. ,,Het was niet veel, inderdaad. Mooi dat we hier ons steentje aan bij hebben kunnen dragen.'' Lions Clubs van Tholen tot Etten-Leur haalden samen 30.000 euro op om de verbouwing te kunnen bekostigen.

Belangrijk

Quote Besef dat dit niet het einde is, jullie komen hier allemaal sterker uit Angela Schijf tegen de jongeren van De Driekant in Roosendaal Het resultaat mag er zijn. De overwegend stenen achterplaats is veranderd in een kleurrijke mix van speeltoestellen en zitjes. Een plek om je energie kwijt te kunnen, maar ook om rustig te kunnen praten en te chillen. En vooral dat laatste is belangrijk, weet Schijf, zelf moeder van drie dochters. ,,Jullie dragen allemaal een zware rugzak met je mee, maar als je die kunt delen wordt ie vanzelf minder zwaar. Besef dat dit niet het einde is, jullie komen hier allemaal sterker uit.''

Daarnaast nam Schijf ruim de tijd om even met een aantal jongeren van De Driekant apart te zitten en naar hen en hun problemen te luisteren. Bijvoorbeeld met de 17-jarige Sandy van de jongerenraad van De Driekant. Ook zij is erg te spreken over de vernieuwde tuin. ,,Want nu was er eigenlijk niks te doen in de tuin. Daardoor blijft iedereen maar binnen zitten en dat gaat dan niet altijd even goed.''