André Gijzen (1943-2022) stond aan de wieg van het IJspaleis en zag overal handel in

Wie Gijzen zegt, zegt ijs. De slogan was destijds: ‘Wees wijs, eet ijs van Gijs'. De wonderen van het ijs maken werden al ontdekt door de opa van André en daarna is de passie voor ijs van generatie op generatie overgedragen. Zijn vader Wout begon in oorlogstijd een ijssalon aan huis in Sint Willebrord later omgezet in een cafetaria.