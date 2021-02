Anders carnaval vieren was een succes in de gemeente Rucphen

Carnaval 2021: veelal binnenska­mers, maar ook verkleed de vrieskou in

14 februari Van de nood en deugd maken. Op die manier gingen veel carnavalsliefhebbers zowel de coronacrisis als de vrieskou te lijf. Op een leutige, creatieve manier. Veel gebeurde online, binnenskamers. Maar ook het straatbeeld werd hier en daar bepaald door kleine groepjes carnavalisten. Op weg voor een speurtocht of het bekijken van andermans versierde gevel. In Tullepetaonestad Roosendaal bleven zaterdagmiddag zo'n honderd carnavalisten ‘steken’, verspreid langs de horecawand op de Oude Markt. Boa's hielden een oogje in het zeil, maar optreje was niet nodig.