Anderhalve eeuw terug was de platina bruiloft van Leendert en Cornelia een waar volksfeest in Gastel

Platina huwelijken komen ook wel vaker voor, maar in de 19e eeuw is het een zeldzaamheid. De gemiddelde levensverwachting is niet zo hoog. Leendert Bol bereikt de leeftijd van 94 jaar en zijn vrouw Cornelia overlijdt in 1875, ze is dan 95 jaar oud. Volgens de Nederlandse Genealogische Vereniging is het Gastels echtpaar het vroegste platina huwelijk dat in de nationale trouwarchieven te vinden is.