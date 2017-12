Amusant Gastels..! Gastelse kerk omgetoverd tot 'rocktempel'

Het is dirigent Rumon Hagenaars met de kleintjes die komt verrassen. Daarna ook bijval voor zijn EigenwijZ met nummers als Livin'on a Prayer en the Blues Brothers.



"Jeugd moet een podium hebben om te kunnen groeien", roept voorzitter Karel Bartelen. Het publiek is inmiddels 'ready to rock'. Anne zingt in een schitterende belichting Simply the Best. Muzikaèl imponeert met Tribute to Queen. Met Sebastiaan is 'Iedereen van de wereld'. 't Swingt en knettert. Rolling in the Deep, It's now or Never, My Immortal.



De danseressen laten zich goed zien. Anne en Sebastiano schitteren met Who wants to live Forever. Na de stop met gratis lekkernijen, is het opzwepender. De fanfare doet Sir Duke van Steve Wonder. Muzikaèl heeft drie goed klinkende solozangeressen bij Madonna Medley. De fanfare doet er een schepje bovenop bij One van U2. Het is Sebastiano die vraagt mee te rocken en swingen.