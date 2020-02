Amsterdam heeft ‘I Amsterdam’, Roosendaal heeft ‘K zijn Kaai’

Verdachten cocaïnewas­se­rij Sint Willebrord blijven vastzitten, rechtbank vreest dat ze vluchten naar Colombia

13:19 BREDA - Vijf verdachten die zijn opgepakt bij de ontmanteling van een cocaïnewasserij op 18 november vorig jaar in de Dorpsstraat in Sint Willebrord blijven in de gevangenis. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vrijdag. De zesde verdachte was eerder om gezondheidsredenen al vrijgelaten.