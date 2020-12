Aminanta (26) biedt sterke, inspirerende vrouwen een podium als inspiratiebron voor anderen

Waarom ben je Alien Mag begonnen?

,,Vroeger las ik graag tijdschriften, maar ik merkte dat ik de inhoud saai begon te vinden naarmate ik ouder werd. Dezelfde verhalen over dezelfde celebrities, dezelfde mensen op de covers. Ik heb altijd sterke en inspirerende vrouwen in mijn omgeving gehad, zoals mijn moeder en mijn vriendinnen. Maar hun verhalen zag ik niet terug in de media. Het leek me tof om verhalen over de gewone, jonge vrouwen om me heen te schrijven. Ik begon de verhalen te maken voor het afstuderen aan de opleiding journalistiek. Daarna ben ik het gaan uitbreiden tot een groter platform. Nu zijn we met een team van zes vrouwen van kleur.”