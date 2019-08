Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra naar Roosendaal voor de vierde Witheerenlezing

Kindpakket­ten zijn succes in gemeente Rucphen

6 augustus RUCPHEN - Lijdzaam toezien terwijl kinderen uit armere gezinnen buitenspel staan is geen optie voor de gemeente Rucphen.,,Helaas groeit een deel van de kinderen in onze gemeente in armoede op”, weet wethouder Martien de Bruijn. Maar Rucphen slaagt er via zogeheten Kindpakketten goed in om de doelgroep (circa 265 kinderen) te ondersteunen.