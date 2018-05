Amerikaans bedrijf in stoma's opent distributiecentrum Borchwerf

OUD GASTEL - En weer opent een bedrijf van enorme omvang haar deuren op Borchwerf II. Het Amerikaanse Hollister Incorporated, gespecialiseerd in medische zorgproducten, groeide op industrieterrein Vosdonk in tien jaar tijd uit haar jasje. Het Europees distributiecentrum is inmiddels verhuisd naar het Gastelse gedeelte van het logistieke bedrijvenpark.

Dat de keuze op Borchwerf is gevallen heeft niet alleen te maken met de ideale ligging tussen twee wereldhavens en direct aan de A17. In de zoektocht naar ruimte, is vooral gekeken in de directe omgeving van Etten-Leur. Zo konden de 70 gewaardeerde arbeidskrachten voor magazijn en kantoor zonder problemen mee verhuizen. Het past bij de visie van het honderd procent Amerikaanse farmaceutische bedrijf, waar volgens manager Job Sonke een 'andere cultuur hangt dan bij beursgenoteerde ondernemingen'.

,,Hollister is feitelijk in handen van het personeel, niet van een familie die met de winst gaat strijken'', zegt hij. John Schneider, die het bedrijf 97 jaar geleden in Chicago oprichtte, wilde ondanks de wereldwijde expansie een zekere familiesfeer onder de medewerkers behouden. Richting de klant geldt de hoogste dienstverlening en kwaliteit. Sonke spreekt de bedrijfsmissie in het Engels uit: ,,Making life more rewarding and dignified or those who use our products and services''

Hollister is actief op het gebied van medische producten voor stomazorg en continentiezorg. Dat de naam ook als kledingmerk te boek staat, werd Sonke gewaar toen hij er net kwam werken. ,,Huisgenoten vroegen of ik geen jack of spijkerbroek mee kon brengen. Het viel ze even tegen dat we in stoma's en katheders doen.''

Het bedrijf levert via de groothandel aan ziekenhuizen, apothekers en consumenten. Het 30.000 m2 grote distributiecentrum aan de Boekerman bedient vanuit Oud Gastel afnemers in heel Europa. De grootste klanten zitten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf verwacht dat ook in Zuid-Europa de markt voor zijn producten de komende tijd zal groeien. De stomazakjes worden gemaakt in Ierland, Denemarken en de VS. In neutrale, bruine doosjes verpakt. ,,Er rust toch een zeker taboe op onze producten, daar gaan we discreet mee om.''

In 2015 was Hollister genomineerd voor het Veiligste Magazijn. Datzelfde concept draagt het concern ook in Borchwerf uit. ,,Het spreekt voor zich dat we extreem goed letten op hygiëne, orde en veiligheid.'' Het Europees Distributie Centrum is gebouwd op toekomstige uitbreiding tot 40.000 m2. ,,Hier kunnen we de komende decennia mee vooruit.''