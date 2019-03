Amazone Thalia Rockx, 'Het is heel speciaal, die klik die je met je paard hebt'

InterviewROOSENDAAL - Amazone Thalia Rockx is verkozen tot sportvrouw van het jaar in Roosendaal. Ze is goed in wat ze doet, maar leert ook van fouten. ,,En ik heb natuurlijk mijn drie toppertjes.''

Haar ogen twinkelen als ze over haar drie paarden - Verdi , Golden Dancer en Gerda Nova de la Fazenda - praat. Met haar ouders en broertje woont ze sinds een jaar in Nispen, in een huis met een prachtige stal. Daar laat ze de drie imposante dieren zien.

,,Het liefste paard van stal'', zegt Thalia bij Golden Dancer, een bloedmooi paard in een prachtige kleur bruin. Lachend: ,,Mijn vader zegt altijd: hij is het grootste paard van stal, maar zijn karakter zit eigenlijk in het verkeerde lijf. Hij heeft het karakter van een schoothondje.''

Als dressuuramazone heeft Thalia Rockx een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Als 15-jarige was ze de allerjongste Grand Prix-amazone van Nederland. In 2018 werd ze met Verdi de la Fazenda Nederlands kampioen bij de Young Riders. Ook won ze zilver bij de Junioren met Gerda Nova de la Fazenda. Op het EK Junioren won Thalia vorig jaar met Golden Dancer de la Fazenda teamgoud.

Afgelopen weekend eindigde zij bij Indoor Brabant als eerste in de U25 Grand Prix. Daar werd zij ook gepresenteerd als lid van het KNHS Talententeam met de meest succesvolle ruiters en amazones in hun discipline en leeftijdscategorie.

Hoe vond je het om sportvrouw van het jaar te worden in Roosendaal?

,,Ontzettend leuk! Hiervoor heb ik altijd in Essen gewoond, een jaar geleden zijn we naar Nispen verhuisd. Ik was voorgedragen door ponyclub De Grensruitertjes in Nispen, waar ik al heel lang lid van ben. Het was al een hele eer om genomineerd te worden, dat ik ook nog won was helemaal een verrassing. Ik kreeg heel veel likes en reacties op Facebook.''

Hoe is je liefde voor paarden ontstaan?

,,Het is heel speciaal om een klik met een paard te hebben, je bouwt er echt een band mee op. Als je er dan ook nog mee kunt presteren, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Ik ben echt opgegroeid tussen de paarden, wij hebben thuis altijd een stal gehad. Mijn moeder komt uit Canada en heeft voor dat land altijd gereden op het hoogste niveau. Mijn vader reed ook Grand Prix. Zo hebben ze elkaar ontmoet.

Toen ik 3 jaar oud was mocht ik voor het eerst bij mijn vader voor op het zadel, kunstjes doen. Vond ik geweldig! Nu is mijn vader ook mijn trainer, we zijn echt een familieteam. Mijn vader heeft me opgeleid tot waar ik nu ben.''

Hoe oud was je toen je wedstrijden ging rijden?

,,Toen ik 8 was kreeg ik mijn eerste pony, Rocky. Daar reed ik mijn eerste wedstrijdjes op. Met mijn volgende pony ben ik voor het eerst Nederlands Kampioen geworden. Omdat ik best lang ben, ben ik al jong overgestapt naar de paarden. Verdi de la Fazenda, is door mijn vader zelf gefokt én opgeleid, een echt familiepaard. Heel bijzonder: mijn ouders hebben er allebei Grand Prixwedstrijden op gereden en ik ook. Verdi is nu 17, we zijn samen opgegroeid.''

Je vader Johan was bij de Spelen in Rio de Janeiro bondscoach van het dressuurteam. Heb je zelf ook Olympische ambities?

,,De Olympische Spelen zijn niet per se mijn doel. Ik wil vooral plezier hebben en houden in mijn sport en zo goed mogelijk presteren op het hoogste niveau, de Grand Prix. Ik hoop dit jaar mee te doen aan het EK in Italië, daarvoor moet ik nog een aantal observaties rijden. Het wordt moeilijk, want er zijn een aantal hele goede amazones in het team en er mogen er vier deelnemen. Dan moet je echt iedere wedstrijd goed presteren. Dat vind ik een leuke uitdaging.''

Moet je veel laten voor je sport?

,,Ik zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding aan het Johan Cruyff College in Roosendaal en dat is echt ideaal voor mij. Als ik een week niet kan komen, bijvoorbeeld vanwege een wedstrijd in het buitenland, is dat geen enkel probleem. Maar ik moet alles later natuurlijk wel inhalen. Ik train elke dag, dus ik heb minder tijd om iets met vriendinnen te doen, dan leeftijdgenoten. Ik ga weleens uit, als ik een weekend geen wedstrijd heb. Maar dan heb ik drie dagen nodig om bij te komen!

Op schooldagen rijd ik drie tot vier paarden per dag, in het weekend zijn dat er soms wel vijf of zes. Per paard kun je een uur rekenen, inclusief opzadelen, afzadelen en poetsen. Vanaf april krijg ik het weer heel druk met bijna elk weekend wedstrijden.''

Hoe zie je de toekomst?

Ik wil van paarden zeker mijn beroep maken, als ik straks klaar ben met school. Dan hoop ik hier op de stal mijn dagen te kunnen vullen met rijden en trainen. Daarom volg ik een KNHS-opleiding tot instructeur.''

Wat is jouw sterke punt als amazone?

,,Ik ben nooit zenuwachtig! Ik heb vriendinnen die voor een wedstrijd niet kunnen slapen van de spanning, ik ben daar hartstikke nuchter in. Ik vind het spannender om naar de proef van iemand anders te kijken, dan om hem zelf te rijden. Dat heeft mijn vader heel goed gedaan. Die zegt altijd: je doet je best en als het een keer niet goed gaat, dan leren we daar ook weer van. En ik heb natuurlijk ook mijn drie toppertjes. Ik heb echt mazzel met drie paarden die allemaal goed presteren in de top.''