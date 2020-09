Amateurvoetbalclub VV Devo gesloten tot 11 oktober vanwege coronabesmettingen

Burendag in West-Bra­bant vindt vooral in de buiten­lucht plaats

26 september Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op deze dag komt de buurt gezellig samen en worden verschillende lokale initiatieven in het zonnetje gezet. Door het coronavirus verloopt Burendag dit jaar anders dan anders. Veel initiatieven worden daarom op grote locaties gehouden in de buitenlucht.