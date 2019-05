Alwel verkoopt Fatimakerk in Roosendaal, nieuw plan voor (zorg)woningen in leegstaande kerk

Grote meevaller Rucphen: 2,2 miljoen naar laatste deel rondweg

8:00 RUCPHEN - Over 2018 heeft de gemeente Rucphen bijna 3,6 miljoen overgehouden. Wethouder René Lazeroms noemt dat ‘een heuglijk feit’. Toch geeft hij aan dat hooguit 666.000 euro vrij besteedbaar is. De rest van het geld wordt namelijk apart gezet voor onder meer projecten als de laatste stuk van de rondweg die de kernen moet ontlasten.