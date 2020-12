Alwel trekt vijf jaar uit voor de transformatie van de Josephwijk: sloop begint in 2022

ROOSENDAAL - Woningcorporatie Alwel trekt in totaal vijf jaar uit voor de ingrijpende transformatie van de verouderde Josephwijk. Begin van 2022 moeten de eersten van in totaal 229 woningen gesloopt worden.

Alwel verwacht de compleet vernieuwde wijk eind 2026 op te leveren. Dat zei Alwel-bestuurder Tonny van de Ven bij de ondertekening van een overeenkomst hierover met de gemeente Roosendaal.

Alwel maakte eind 2018 al bekend de Josephwijk ingrijpend onder handen te willen nemen. De corporatie heeft in die wijk (Sint Josephstraat, Gildenbondstraat, Maxburgh, Valkenburgstraat, Rozestraat, Julianastraat, Voorstraat en Tulpstraat) 229 huurwoningen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw staan. Die woningen zijn bijna honderd jaar later ‘op’ en niet aan te passen aan de huidige hoge (duurzaamheids)eisen. Besloten is om die woningen te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen.

Miljoeneninvestering

Quote Een giganti­sche operatie. Alwel steekt hier 55 miljoen euro in, de gemeente Roosendaal legt 2,3 miljoen euro bij Een gigantische operatie. Alwel steekt hier 55 miljoen euro in, de gemeente Roosendaal legt 2,3 miljoen euro bij. Er komen in totaal straks 200 nieuwe, bijna energieneutrale woningen voor terug. Dat wordt een mix tussen eengezinswoningen en eenpersoonswoningen in de vorm van appartementen.



Dat er minder woningen terugkeren, komt omdat de vernieuwde wijk wat ruimer wordt opgezet; in de nu nog stenige wijk moet meer ruimte komen voor licht, lucht, parkeren én groen. Zo worden er ook twee parkjes in de wijk aangelegd. Alles in nauw overleg met de omwonenden, die krijgen straks ook de mogelijkheid terug te keren in hun wijk. In de praktijk blijkt echter dat daar maar zo’n 15 procent gebruik van maakt.

Huur én koop

Van die 200 woningen worden er straks veertig koopwoningen. Het verlies van die woningen én die 29 die niet in het plan terugkeren, worden gecompenseerd in dat andere grote nieuwbouwproject in de stad: Stadsoevers. Van de Ven: ,,Want je kunt niet ongestraft woningen uit de voorraad halen, niet met deze wachttijden.’’

Het renoveren van die wijk gaat straks in drie fases. De eerste fase behelst het gebied aan de zuidkant van de Maxburgh, fase twee is het gebied tussen de Maxburgh en de Valkenburgstraat, fase drie is het stuk tussen Valkenburgstraat en de Voorstraat. Het uitverhuizen van fase één is al in volle gang, zegt projectleider Wouter Elema: ,,Daar zijn we in januari al mee begonnen.’’ Tot de sloop worden die woningen verhuurd volgens leegstandsbeheer.

En de huurprijzen?

Wel gaan de huren in de vernieuwde wijk straks omhoog. Betalen bewoners nu nog rond de 400 euro huur, dat is met nieuwbouw niet meer vol te houden. De eengezinswoningen gaan straks de 670 euro per maand kosten, de appartementen 617 euro.