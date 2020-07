Alwel in Roosendaalse wijk Langdonk in gesprek met bewoners

ROOSENDAAL - De Roosendaalse wijk Langdonk ligt de komende periode onder de loep van wooncorporatie Alwel. Niet alleen omdat alle laagbouwwoningen van Alwel in die wijk worden verduurzaamd, maar zeker ook omdat Alwel met de huurders in gesprek wil gaan over de leefbaarheid in de wijk.

Daarbij werkt Alwel samen met ‘alle partners in de wijk’ zoals de gemeente, de politie en maatschappelijk werk trekt Alwel de wijk in, in de hoop eens bij de mensen achter de voordeur te kunnen komen.

Volledig scherm Tonny van de Ven, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Alwel in Roosendaal. © Alwel De inzet is verduurzaming. Daaronder wordt verstaan dubbele beglazing, van het gas af, isolatie en meer energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen. ,,Afgelopen week hebben we bij de bewoners van de laagbouw kaartjes in de bus gedaan met de aankondiging dat we langs komen. In de Reginadonk gaan we als eerste gesprekken voeren over verduurzamen", zegt directeur Tonny van de Ven van Alwel.

Probleemwijk

Eerder dit jaar kreeg Langdonk nog het stempel probleemwijk. Met name Langdonk-oost kwam nogal eens voor in het jaarverslag 2019 van de politie. Er was veel overlast van vuurwerk en de jeugd veroorzaakte veel overlast. Direct werd vastgesteld dat de situatie moest verbeteren. Met de bewoners in gesprek gaan over hun wijk is daar een onderdeel van.

Zeven jaar wachten

Tonny van de Ven vindt het onaanvaardbaar dat de gemiddelde wachttijd op een betaalbare huurwoning in Roosendaal zeven jaar is. En stijgt. ,,Dat is wel een dingetje op de woningmarkt. Het aanbod is te laag en het aantal mensen dat op zoek is naar een betaalbare woning is te hoog. Ik heb het ook aan de gemeenteraad gerapporteerd. Bouw betaalbare woningen!”

Nu is in verhuurdersland niet alleen de wachttijd op een woning erg lang; ook de ontwikkeling van een bouwplan kan wel zeven tot tien jaar duren van de eerste houtskoolschetsen tot de eerste paal. Gelukkig is de nieuwbouwwijk Stadsoevers al verder gevorderd en worden er daar in de tweede fase huurwoningen gebouwd.

Volledig scherm Zonnepanelen als voorbeeld van verduurzaming in Roosendaal. © Frans Nikkels

Huur stijgt

Een van de opdrachten aan Alwel is het verduurzamen van bestaande woningen. Vijfhonderd per jaar. Op een bestand van ruim 22.000 woningen. Van de ven: ,,De meeste huurders zijn blij als we renoveren en verduurzamen. Maar niet allemaal. Er is een groep die niet van het gas af wil of die een warmtepomp helemaal niet ziet zitten. Bij veranderingen zijn er altijd mensen die het direct omarmen, die het even aankijken en er zijn er die zeggen liever niet.”

Kan dat ook komen omdat de huur stijgt na het verduurzamen van de woning? Tonny van de Ven: ,,We berekenen altijd wat de besparing is na de verduurzaming. De helft van die besparing brengen we in rekening bij de huurder. Maar die kan daardoor weer meer huurtoeslag vragen.”