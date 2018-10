Alwel bouwt twintig tijdelijke flexwoningen aan President Kennedylaan in Roosendaal

Die mensen kunnen daar maximaal twee jaar wonen, in afwachting van een meer permanente oplossing. Ook de woningen zelf zijn tijdelijk van aard, ze kunnen ongeveer twintig jaar mee. Omwonenden zijn dinsdag over die plannen geïnformeerd.

Blokken

Dringend

Volgens Alwel moeten woningzoekenden in Roosendaal met een dringende huisvestingsbehoefte in de goedkope sociale huursector nu te lang wachten op een woning naar keuze. Die dringende behoefte kan bijvoorbeeld voortkomen uit relationele problemen. Woningzoekenden kunnen via Alwel op die woningen reageren, de woningcorporatie oordeelt vervolgens of de aanvragers ook echt in aanmerking komen voor een dergelijke woning.

Meer plannen

Manager Marc van der Steen van Alwel zegt dat de woningcorporatie deze woonvorm meer toe wil passen in Roosendaal. ,,In Breda werken we hier ook al mee. Er is voor Roosendaal nog een plan voor nog eens dertig zulke woningen in de maak.'' Waar die moeten komen, kan hij nog niet zeggen. Ook kan hij geen verdere mededelingen doen over wat er na die 20 jaar met die gronden aan de Kennedylaan gaat gebeuren.