Alweer sokken en koffiemokken gekregen van de Sint? Dit kan je ermee doen

Waar kan je dan met je cadeaus naartoe? Het is een optie om er nog een slaatje uit te slaan en ze op Marktplaats of op een verkooppagina op Facebook te zetten. Let er in dat geval wel op dat de gever van het cadeau geen lid is van dezelfde groep. Een alternatief is om de spullen naar de kringloopwinkel te brengen waar je er ongetwijfeld iemand anders blij mee maakt.

Of: je gaat ermee naar een ruilwinkel. Ine Teunis, oprichter van De Ruilwinkel in Roosendaal, ziet na pakjesavond de drukte in haar winkel toenemen. Klanten kunnen er spullen brengen waar ze punten voor krijgen. Met die punten kunnen ze later wat nieuws uitzoeken.

Grote cadeaus naar zolder

,,Er wordt na Sinterklaas van alles gebracht. Ook speelgoed. De grote, nieuwe cadeaus leggen we op zolder en bewaren we voor de sinterklaasperiode volgend jaar. Kleinere pakjes geven we aan PostNL. Zij hebben een initiatief waarmee ze kinderen blij maken waarvan de ouders geen geld hebben voor een cadeautje. Dat steunen we graag", zegt Teunis.

Cadeaus worden regelmatig aan De Ruilwinkel in Roosendaal aangeboden omdat kinderen op het speelgoed uit zijn gekeken. ,,Het leukste vind ik het wanneer een kindje samen met haar vader of moeder naar de winkel komt", zegt Teunis. ,,Ouders willen dat hun kinderen leren delen en vragen hun zoon of dochter een stuk speelgoed weg te geven waar een ander kindje blij mee wordt gemaakt. Da's toch mooi hè.”

José van de Ruilwinkel -‘zo noemen ze me allemaal’- van Ruilwinkel Tilburg Zuid: ,,Tsja, je krijgt allemaal wel eens een cadeautje waar je niks mee kunt.” Ook zij ziet dat er na pakjesavond meer aanbod is. ,,Speelgoed, douchegel, spulletjes voor in huis. Alles wat op de fiets mee kan, wordt hier gebracht. Ook door kindjes, heel leuk om te zien.”

Wel is José, zoals ze zelf zegt, kritisch. ,,We nemen alleen dingen aan die netjes, heel en schoon zijn.” Volgens José komt men niet alleen naar de winkel om iets te brengen of te halen, maar ook voor het sociale aspect. ,,En we hebben gratis koffie en thee.”

Een boek voor een regenjas

Bij Ruilwinkel Humanitas Helmond ziet ook coördinator Mien Paridaans dat december een populaire maand is om items te ruilen. ,,Wat binnenkomt is heel divers. Een boek dat iemand dubbel heeft, of al een keer heeft gelezen, wordt bijvoorbeeld geruild voor een regenjas.” Ook worden er spullen gewisseld voor diensten. ,,Zo heeft een Syrische kapster hier laatst epileersessies gegeven.”

Welk cadeau het vaakst bij de ruilwinkels wordt ingeleverd, durven de drie eigenaren niet te zeggen. Wat Sinterklaas beter in de zak kan laten zitten, is dus niet bekend. En ach, koffiemokken heb je nooit genoeg en die geitenwollen sokken zijn vast lekker warm.