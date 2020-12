Alternatieve carnavalsplannen pas rond kerst bekend

OUDENBOSCH/STAMPERSGAT - Drie overlegrondes met de gemeente verder zijn de carnavalsorganisaties in Halderberge nog niet zo ver dat er een definitief draaiboek voor carnaval 2021 ligt. De veiligheidsregio moet nog even geduld hebben.

Wethouder Thomas Melisse, die de contacten met de vijf carnavalsclubs onderhoudt, denkt kort voor kerst met de definitieve plannen naar buiten te komen. ,,Het klopt dat we als streefdatum op 1 december meer duidelijkheid wilden verschaffen en een totaalpakket aan opties naar de Veiligheidsregio wilden sturen. Tegelijkertijd laveren de organisaties tussen versoepelde maatregelen of juist beperktere mogelijkheden. Het is nog te vroeg om dat voor februari al in te vullen. Op 22 december tijdens het laatste vooroverleg zullen alle scenario's op papier staan.’’

Kindercarnaval

Een plan van aanpak voor alle dorpen is dus nog niet de deur uit. Zoals het er nu voorstaat, zal de focus op een kindercarnaval liggen. Melisse: ,,Zoals eerder een digitale variant op de sinterklaasintocht is gemaakt voor heel Halderberge, zo is het ook denkbaar iets voor carnaval op film te zetten.’’ De wethouder noemt ook een vossenjacht op carnavalsfiguren, zoals eerder de beren en gluurpietjes als aangedragen alternatief.

Meekrap

De grote optochten zijn al in een vroegtijdig stadium afgeblazen. Peter Picavet van carnavalsvereniging De Meekrap uit Stampersgat denkt dat een kinderoptocht op het schoolplein nog wel haalbaar is. ,,Afhankelijk van de restricties tegen die tijd.‘’ Zijn club heeft het protocol al wél rond. ,,Tradities loslaten en op een andere manier invulling geven aan het feest. Sommige clubs hebben er moeite mee, maar onze bijdrage is ingeleverd. Zodra de anderen volgen, gooien we het in een trechter en mag de Veiligheidsregio er naar kijken.‘’